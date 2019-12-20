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Бокс

Боксер Мчуну перевесил Лебедева на 100 гр. перед боем в Красноярске

Поединок между спортсменами состоится в субботу
Табисо Мчуну и Денис Лебедев Владислав Жуков/ТАСС
Описание
Табисо Мчуну и Денис Лебедев
© Владислав Жуков/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе (до 90,71 кг) россиянин Денис Лебедев оказался легче южноафриканца Табисо Мчуну перед боем. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Лебедев показал вес 90,5 кг, Мчуну - 90,6 кг. Поединок состоится в субботу в Красноярске и станет для Лебедева первым после возобновления карьеры. На кону будет стоять серебряный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг. После взвешивания Лебедеву была подарена футболка местного футбольного клуба "Енисей".

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Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

В активе Мчуну 21 победа (13 нокаутом) и пять поражений.

Также в субботу в том же весе состоится поединок между россиянином Дмитрием Кудряшовым и чехом Вацлавом Пейсаром. На взвешивании Кудряшов показал вес 92,3 кг, Пейсар - 91,6 кг. На счету Кудряшова 23 победы (все нокаутом) и три поражения, в активе Пейсара 14 побед (12 нокаутом) и восемь поражений.

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