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Бокс

Боксер Лебедев пропустил открытую тренировку из-за пробок в Красноярске

Поединок против южноафриканца Табисо Мчуну пройдет в субботу

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Денис Лебедев пропустил открытую тренировку в четверг перед боем с южноафриканцем Табисо Мчуну из-за пробок в Красноярске. Об этом он рассказ журналистам в пятницу после церемонии взвешивания.

В четверг российский боксер пропустил открытую тренировку, в то время как его соперник на ней присутствовал. Поединок состоится в субботу в Красноярске и станет для Лебедева первым после возобновления карьеры. На кону будет стоять серебряный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг. На взвешивании Лебедев показал вес 90,5 кг, Мчуну - 90,6 кг.

"Хотел извиниться, что вчера не приехал на тренировку: я не рассчитал, что в Красноярске могут быть такие же пробки, как в Москве. Я надеялся на свои силы, хотя местные говорили мне, но я все подрасчитал, как оказалось, неправильно. Приехал, постоял-постоял и понял, что выходить бессмысленно и даже не вышел, поехал обратно. Извините, исправимся", - сказал Лебедев.

Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения.

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