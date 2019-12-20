Боксер Лебедев сообщил, что сбросил около 13 кг перед боем с Мчуну в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев сбросил порядка 13 кг перед поединком с южноафриканцем Табисо Мчуну. Об этом россиянин сообщил журналистам.

В пятницу состоялась официальная церемония взвешивания перед боем. 40-летний Лебедев показал вес 90,5 кг, его соперник - 90,6. Поединок Лебедева и Мчуну состоится в субботу в Красноярске, на кону будет стоять серебряный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг.

"Да, 12-13 кг [пришлось сбросить], - сказал Лебедев. - Но бывало и побольше. Но в моих глазах, если вы заметили, нет усталости или нервозности. Все нормально, все под контролем".

В активе Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. Мчуну одержал 21 победу (13 нокаутом) при пяти поражениях.