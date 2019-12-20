Боксер Лебедев заявил, что бой с Мчуну будет спортивной войной

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. Российский боксер Денис Лебедев назвал предстоящий поединок с южноафриканцем Табисо Мчуну спортивной войной. Об этом 40-летний россиянин заявил журналистам.

Поединок состоится в субботу в Красноярске и станет для Лебедева первым после возобновления карьеры. На кону будет стоять серебряный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг.

"Будет спортивная война. Он в хорошей физической форме, я - тоже, поэтому будет война в спортивном понимании этого слова, состязание. Постепенно огонь загорается, но он и не угасал", - сказал Лебедев.

"Половина семьи здесь, половина - на родине, недаром я выбрал местом проведения Красноярский край, у меня здесь 50 племянников, племянниц, братьев и сестер по отцовской родословной. Настрой нормальный. Я никому не буду ничего доказывать, буду делать, прежде всего, для своей семьи, родни, для самых близких людей. Ни для кого не секрет, что это моя работа, я так зарабатываю деньги на жизнь для моей семьи, своим детям, родственникам, у меня пять детей, дома две машины, за все нужно платить налоги, это жизнь", - добавил он.

Лебедев высказал мнение о сопернике в предстоящем бою: "Ничего необычного, у нас такая весовая категория, что люди бьют так, что ноги отрываются от земли, к сожалению, бывают и летальные исходы. Вы видели, в какой он форме, подкачанный, я думаю, в конечном итоге это не сыграет ему на руку, может ударить, быстрый, верткий, гибкий. Поэтому будем наводить прицел и работать, у меня прозвище Белый лебедь. В армии это стратегический бомбардировщик, поэтому вот мой ответ".

Всего на счету Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году. В активе Мчуну 21 победа (13 нокаутом) и пять поражений.