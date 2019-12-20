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Футбол в России

Анохин: Московская федерация футбола обеспокоена акцией фанатов по уходу с трибун

Глава федерации отметил, что организация планирует провести круглый стол с органами правопорядка и болельщиками
Вице-президент РФС Сергей Анохин Дмитрий Рогулин/ТАСС
Описание
Вице-президент РФС Сергей Анохин
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московская федерация футбола обеспокоена акцией фанатов по уходу с трибун и планирует провести круглый стол с органами правопорядка и болельщиками. Об этом ТАСС заявил президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

"Инцидентов, связанных с фанатами в нашем городе в этом году, не было. Но вызывает беспокойство напряженная обстановка на трибунах и акция болельщиков по уходу с матчей. Мы обязательно будем искать выход из этой ситуации, собираться за круглым столом с правоохранительными органами и фанатскими группами, чтобы наладить диалог", - сказал Анохин.

1 декабря перед матчем между "Зенитом" и московским "Спартаком" были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали "Спартак". После этого организация болельщиков красно-белых "Фратрия" призвала фанатов клубов Российской премьер-лиги покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура. Большинство активных фанатов клубов поддержало эту акцию.

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Российский футбол
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