Анохин: Московская федерация футбола обеспокоена акцией фанатов по уходу с трибун

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московская федерация футбола обеспокоена акцией фанатов по уходу с трибун и планирует провести круглый стол с органами правопорядка и болельщиками. Об этом ТАСС заявил президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

"Инцидентов, связанных с фанатами в нашем городе в этом году, не было. Но вызывает беспокойство напряженная обстановка на трибунах и акция болельщиков по уходу с матчей. Мы обязательно будем искать выход из этой ситуации, собираться за круглым столом с правоохранительными органами и фанатскими группами, чтобы наладить диалог", - сказал Анохин.

1 декабря перед матчем между "Зенитом" и московским "Спартаком" были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали "Спартак". После этого организация болельщиков красно-белых "Фратрия" призвала фанатов клубов Российской премьер-лиги покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура. Большинство активных фанатов клубов поддержало эту акцию.