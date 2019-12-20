ВФЛА получила отсрочку от AIU до 2 января для ответа по делу Лысенко

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) должна предоставить ответы независимому легкоатлетическому дисциплинарному органу Athletics Integrity Unit (AIU) по делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко до 2 января. Об этом ТАСС сообщили в AIU.

"ВФЛА запросила отсрочку. Отсрочка была предоставлена до 2 января 2020 года", - говорится в сообщении.

В конце ноября AIU временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу Лысенко. Помимо Шляхтина, были временно отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, а также сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько, им всем предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. После решения AIU совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановил процесс восстановления членства ВФЛА и пригрозил полным исключением из организации. В связи с этим AIU обязал ВФЛА до 12 декабря предоставить ответ на уведомление, после чего данный вопрос будет передан в совет World Athletics.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в World Athletics в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.