Боец ММА Ян хотел бы завершить профессиональную карьеру в 30 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА), выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в легчайшем весе, Петр Ян хотел бы завершить профессиональную карьеру в 30 лет. Об этом 26-летний спортсмен сообщил журналистам на пресс-конференции в ТАСС в Екатеринбурге.

"Хотелось бы в 30 лет закончить с такими максимальными нагрузками, с выступлениями. Кто-то считает, что это рано, что это только пик, посмотрим, как будет продвигаться карьера, но хотелось бы в 30 лет уже заниматься чем-то более осознанным", - сказал Ян.

Боец не исключил, что после завершения профессиональной карьеры может открыть собственную спортивную академию.

"Может быть, те знания, которые я приобретаю сегодня, я смогу передать молодежи, подрастающему поколению. Тренером у меня нет желания быть, но, может быть, открою свою академию, где будут заниматься дети", - сказал он.

В активе Яна 14 побед (6 нокаутом) и одно поражение в ММА.