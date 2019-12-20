Бывший главный тренер киевского "Динамо" Хацкевич возглавил ФК "Ротор"

ТАСС, 20 декабря. Белорусский специалист Александр Хацкевич возглавил лидирующий в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) волгоградский "Ротор". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения с 46-летним белорусским тренером не разглашаются. Хацкевич на этом посту сменил Игоря Меньщикова, который покинул клуб 11 декабря и возглавил "Тюмень". В тренерский штаб Хацкевича вошли старший тренер Максим Шацких, тренер по физической подготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик. Специалист приступит к работе с командой 12 января на первом сборе клуба в Турции.

Хацкевич тренировал юношескую сборную Белоруссии (среди игроков не старше 18 лет), главную сборную Белоруссии, белорусские "Витебск" и "Динамо" (Минск). Также он входил в тренерский штаб сборной Украины, а последние два года возглавлял киевское "Динамо", с которым по два раза выиграл серебряные медали чемпионата Украины и Суперкубок Украины.

"Ротор" ушел на зимний перерыв лидером первенства, набрав 52 очка в 25 матчах.