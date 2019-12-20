Олимпийские чемпионы фигуристы Тотьмянина и Маринин выступят на открытии чемпионата России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступят на церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Постановщиком шоу-открытия стал Ари Закарян. Церемония пройдет 26 декабря.

"Красочное ледовое шоу с элементами воздушной акробатики будет поддерживать авторский 3D mapping на льду, для которого в Красноярск специально будет доставлено высокотехнологичное проекционное оборудование, - сообщили в оргкомитете. - Открытие будет транслироваться Первым каналом на всю страну. В церемонии примут участие местные артисты и фигуристы, московский ледовый шоу-коллектив, фигуристы-акробаты из Аргентины и Бразилии, а хедлайнерами церемонии станут олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин".

Чемпионат России пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.