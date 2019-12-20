{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийские чемпионы фигуристы Тотьмянина и Маринин выступят на открытии чемпионата России

Турнир пройдет с 26 по 29 декабря в Красноярске

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступят на церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Постановщиком шоу-открытия стал Ари Закарян. Церемония пройдет 26 декабря.

"Красочное ледовое шоу с элементами воздушной акробатики будет поддерживать авторский 3D mapping на льду, для которого в Красноярск специально будет доставлено высокотехнологичное проекционное оборудование, - сообщили в оргкомитете. - Открытие будет транслироваться Первым каналом на всю страну. В церемонии примут участие местные артисты и фигуристы, московский ледовый шоу-коллектив, фигуристы-акробаты из Аргентины и Бразилии, а хедлайнерами церемонии станут олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин".

Чемпионат России пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Глава ФТАР Агапитов выдвинут на пост президента Европейской федерации тяжелой атлетики
Агапитов будет также баллотироваться на посты вице-президента и генеральского секретаря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС