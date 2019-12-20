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ММА

Боец ММА Ян не сомневается в победе Нурмагомедова над Фергюсоном

Бой Нурмагомедов - Фергюсон пройдет 18 апреля в Нью-Йорке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян считает, что Хабиб Нурмагомедов победит Тони Фергюсона. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС в Екатеринбурге.

"Я думаю, что в этом поединке Хабиб одержит победу, не думаю, что Фергюсон сможет выиграть этот бой. Хабиб физически мощнее, контроль у него. Фергюсон опасный соперник, ни в коем случае я его не недооцениваю, но я думаю, что Хабиб выиграет этот бой, самое главное, чтобы он состоялся - четыре раза поединок срывался. Главное, чтобы они здоровые подошли к этому поединку", - сказал Ян.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.

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