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Футбол в России

Московская федерация футбола проголосовала за то, чтобы 2020 год стал Годом Бескова

2019 год прошел как Год Яшина
Константин Бесков Игорь Уткин/ТАСС
Описание
Константин Бесков
© Игорь Уткин/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московская федерация футбола (МФФ) в пятницу проголосовала за проведение в 2020 году Года имени футбольного тренера Константина Бескова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Решение было принято единогласно.

Бесков в течение карьеры тренировал такие клубы, как московские "Торпедо", ЦСКА, "Локомотив", "Динамо" и "Спартак", а также "Асмарал", луганскую "Зарю" и олимпийскую и главную сборные СССР, которая под его руководством завоевала серебряные медали европейского первенства в 1964 году и бронзовые медали московской Олимпиады. С "Динамо" он дважды выигрывал Кубок СССР (1967, 1970) и Кубок России (1995), становился серебряным призером чемпионатов СССР и России (1967, 1970, 1994) и выходил в финал Кубка обладателей кубков (1971/72). Бесков в 1977 году вывел "Спартак" в высшую лигу СССР и дважды стал чемпионом страны (1979, 1987), а также пять раз приводил команду к серебряным (1980-1981, 1983-1985) и дважды к бронзовым (1982, 1986) медалям чемпионата.

2019 год прошел как Год Яшина в честь советского футбольного вратаря Льва Яшина - единственного голкипера, ставшего обладателем приза "Золотой мяч", присуждаемого лучшему игроку года, а также признанного лучшим вратарем ХХ века. Он выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграл чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 года по 1967 год провел 74 матча, став олимпийским чемпионом (1956), победителем чемпионата Европы - 1960 и серебряным призером континентального первенства 1964 года, а также выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966).

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