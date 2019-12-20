Школы керлинга откроют в Хабаровском крае в ближайшие три года

ХАБАРОВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Керлинг будут развивать в Хабаровском крае и в других регионах Дальнего Востока. В ближайшие три года в крае откроются по меньшей мере две школы, сообщил журналистам член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"Мы планируем, что это точно должна быть школа в Хабаровске, с Комсомольском-на-Амуре заканчиваем переговорный процесс. Во Владивостоке уже создана школа, уже идет строительство керлинг-центра. Это создаст здоровую конкуренцию между регионами", - сказал Свищев, отвечая на вопрос об открытии школ в ближайшие три года.

Отделение школы керлинга в Хабаровске планируется открыть в 2020 году, после в городе появится и центр для занятий этим видом спорта.

Федерация оказывает поддержку, передавая технологию открытия школ с нуля, направляя тренеров, дорогостоящее оборудование и экипировку, добавил Свищев.

"Я не сомневаюсь, что те соревнования, которые мы проводили во Владивостоке будут проходить и здесь. Китай уже с огромной инициативой смотрит на Хабаровск, потому что русская школа керлинга востребована и популярна. Они готовы приезжать сюда - мы общались с китайской федерацией в Харбине", - сказал Свищев.

По мнению Свищева, в регионах Дальнего Востока подходящий для ледовых видов спорта климат, именно здесь должен быть центр развития керлинга в стране. Он отметил, что города Дальнего Востока должны стать базой для подготовки и акклиматизации спортсменов разных национальных команд к зимней Олимпиаде.