Глава ФТАР Агапитов выдвинут на пост президента Европейской федерации тяжелой атлетики

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов выдвинул свою кандидатуру на пост главы Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Об этом он сообщил ТАСС.

Выборы руководства Европейской федерации тяжелой атлетики пройдут 2 апреля 2020 года в Москве. Окончательный список кандидатов станет известен в марте 2020 года.

"Исполком единогласно поддержал мою кандидатуру на выборный конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики. Я буду выдвигать свою кандидатуру на посты президента, вице-президента и генерального секретаря", - сказал Агапитов.

Агапитов является членом исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и членом исполкома Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта. В качестве спортсмена он становился чемпионом мира 1997 года в весовой категории до 91 кг. На данный момент первым вице-президентом EWF является бывший глава Федерации тяжелой атлетики России Сергей Сырцов.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности запретить российским госслужащим, руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) посещать крупные спортивные мероприятия, занимать посты в международных спортивных организациях. Однако на данный момент это решение не вступило в силу.