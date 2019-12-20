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Сборные по баскетболу

Бывший игрок сборной России Хэммон номинирована на включение в Зал славы баскетбола

В составе российской команды Хэммон стала бронзовым призером Олимпиады 2008 года и серебряным - чемпионата Европы 2009 года

ТАСС, 20 декабря. Бронзовый призер Олимпиады-2008 в составе сборной России Бэкки Хэммон включена в список номинантов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Об этом сообщается на официальном сайте Зала славы.

В Зал славы попадают игроки, тренеры и спортивные функционеры, внесшие весомый вклад в развитие баскетбола. 42-летняя Хэммон попала в расширенный список из 13 бывших баскетболисток. Имена финалисток в данной категории будут объявлены в феврале во время уик-энда Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Новые члены Зала славы будут названы в апреле во время "Финала четырех" студенческого чемпионата (NCAA).

Хэммон выступала за клубы женской НБА "Нью-Йорк", "Теннеси", "Колорадо", "Сан-Антонио", а также за российские ЦСКА, "Надежду", "Спартак" и испанскую "Валенсию". В феврале 2008 года американская баскетболистка получила российское гражданство. Помимо бронзы на Олимпиаде 2008 года, в активе Хэммон серебряная медаль чемпионата Европы 2009 года.

С 2014 года Хэммон входит в систему команды НБА "Сан Антонио", где является помощником главного тренера Грегга Поповича.

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