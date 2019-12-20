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Умерла многократная чемпионка СССР по теннису Галина Бакшеева

О причинах смерти не сообщается

ТАСС, 20 декабря. Советская теннисистка Галина Бакшеева скончалась на 75-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

О причинах смерти не сообщается.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Галины Петровны Бакшеевой. Скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении пресс-службы ФТР.

Бакшеева стала первой советской теннисисткой, выигравшей юниорский Уимблдон (1961, 1962). Также она дважды становилась чемпионкой СССР в одиночном разряде (1966, 1967), семь раз - в парном разряде (1962-1968) и четыре раза - в миксте (1963, 1965, 1966, 1968).

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