Футболист лондонского "Арсенала" Озил может продолжить карьеру в "Фенербахче"

ТАСС, 20 декабря. Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил может перейти в турецкий "Фенербахче". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на турецкий портал Fotomac.

По информации портала, Озил может сменить Английскую премьер-лигу (АПЛ) на чемпионат Турции во время зимнего трансферного окна. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость 31-летнего немецкого футболиста оценивается в €22 млн.

В нынешнем сезоне Озил сыграл за "Арсенал" в десяти матчах в различных турнирах, в которых забил два мяча. Озил является чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером мирового первенства 2010 года, также в его активе бронза ЧЕ-2012. В составе "Реала" он становился чемпионом Испании (2011/12), обладателем Кубка (2010/11) и Суперкубка Испании (2012), в составе "Вердера" - обладателем Кубка Германии (2008/09), в составе "Арсенала" - победителем Кубка (2013/14, 2014/15, 2016/17) и Суперкубка Англии (2014, 2015, 2017).

После 17 туров "Арсенал" занимает десятое место в чемпионате Англии, набрав 22 очка. Ближайшую игру "Арсенал" проведет в гостях 21 декабря против "Эвертона".

"Фенербахче" по итогам 15 матчей находится на пятой позиции в чемпионате Турции, имея на счету 25 очков. 22 декабря стамбульский клуб примет "Бешикташ".