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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Аминов опасается, что санкции WADA подтолкнут российских пятиборцев к смене гражданства

Если санкции вступят в силу, российские спортсмены на четыре года лишится права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом
Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) могут подтолкнуть молодых талантливых российских пятиборцев к смене спортивного гражданства. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов по итогам президиума организации, который прошел в Олимпийском комитете России (ОКР).

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если санкции вступят в силу, российские спортсмены на четыре года лишится права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

"Я согласен, это нарушение Олимпийской хартии, - сказал Аминов. - Ответственность должен нести тот, кто виновен, а невиновные на себе вины чувствовать не должны. Я считаю нонсенсом решение замешать в одну кучу людей, которые никакого отношения к допингу не имеют и всегда были чистыми. К примеру, пятиборцы, у которых, слава богу, все в порядке".

"Более того, это приведет к тому, что талантливые спортсмены начнут смотреть в сторону других стран", - отметил он.

В четверг наблюдательный совет РУСАДА не согласился с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS), который поставит точку в разбирательстве. "Это правильные, юридически выверенные шаги", - отметил глава федерации пятиборья.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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