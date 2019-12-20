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ММА

Боец ММА Петр Ян заявил о большом желании провести поединок с Диллашоу

Россиянин 15 декабря нокаутировал американца Юраю Фэйбера и одержал шестую победу подряд в UFC

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА), выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в легчайшем весе, Петр Ян сообщил журналистам о том, что очень хочет провести поединок с двукратным чемпионом UFC в этой категории американцем Ти Джеем Диллашоу.

"Я нереально хотел бы подраться с ним. Мне всегда очень нравился его стиль, как он проводил свои бои, бескомпромиссно шел в рубку. Я наблюдал за ним, думаю, что мы обязательно с ним встретимся, у него осталось около года дисквалификации", - сказал Ян.

"Он пашет, готовится, скоро вернется. Надеюсь, что это противостояние состоится, я очень бы этого хотел, независимо от рейтингов - где я буду находиться, где он - мне интересен этот бой. Понимаю, что он опасный боец. Мне важно для себя доказать, что я могу его победить", - отметил боец.

Диллашоу - двукратный чемпион UFC в легчайшей весовой категории. В настоящее время отбывает двухлетнюю дисквалификацию из-за допинг-скандала, разгоревшегося зимой 2019 года после поединка с Генри Сехудо.

Ян 15 декабря нокаутировал американца Юраю Фэйбера и одержал шестую победу подряд в UFC, всего на его счету теперь 14 побед (7 досрочно) и одно поражение. Одержав победу над Фэйбером, Ян поднялся на третье место в рейтинге UFC легчайшего веса.

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