CAS приостановил решение РФБ об исключении "Арсенала" из числа участников Суперлиги-2

ТАСС, 20 декабря. Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановил решение Российской федерации баскетбола (РФБ) об исключении тульского "Арсенала" из состава участников Суперлиги-2 по обвинению в участии в договорном матче против ставропольского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

9 декабря РФБ приняла решение аннулировать результат матча и исключить тульский "Арсенал" из состава участников второго дивизиона мужской Суперлиги из-за участия клуба в договорном матче, а также дисквалифицировать до конца сезона трех игроков "Арсенала" и вынести предупреждение остальным игрокам тульской команды и семерым баскетболистам "Динамо". Главный тренер и президент "Арсенала" Виктор Усков дисквалифицирован до 31 декабря 2021 года, главный тренер "Динамо" Александр Соснин - до конца сезона. CAS 20 декабря вынес временные обеспечительные меры о приостановлении исполнения решения исполкома РФБ и обязал федерацию обеспечить продолжение участия "Арсенала" в соревнованиях.

"Мы специально не комментировали решение РФБ о нашей дисквалификации из чемпионата Суперлиги-2, так что у кого-то могли появиться мысли, что мы с ним согласны. Это не так, мы просто ждали ответа лозаннского суда. Мы подали иск в суд, так как не согласны с вынесенным нам решением директората и исполкома РФБ. Наша цель - отстоять свою честь, честь нашего баскетбольного клуба "Арсенал" и Тульской области в правовом поле", - заявил Усков.

"Арсенал" 7 декабря победил дома ставропольское "Динамо" со счетом 82:65, при этом игроки тульской команды не набрали ни одного очка в последние семь минут встречи, а ставропольской - в последние пять. Также команды в этот период времени исполнили девять неточных штрафных и совершили 13 потерь. Кроме того, за этот отрезок пять раз было нарушено правило 24 секунд, дважды гостями - правило 5 секунд при вводе мяча в игру, а игроки "Арсенала" заработали два фола в атаке.