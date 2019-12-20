Тоби Алдервейрелд подписал новый контракт с "Тоттенхэмом"

ТАСС, 20 декабря. Бельгийский защитник Тоби Алдервейрелд продлил контракт с лондонским "Тоттенхэмом". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу английского клуба.

Новый контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

В "Тоттенхэм" бельгиец перешел из испанского "Атлетико" в июле 2015 года, за лондонцев он провел 179 матчей. В нынешнем сезоне чемпионата Англии 30-летний Алдервейрелд 16 раз появлялся на поле, отдал две голевые передачи и получил одну желтую карточку. В Лиге чемпионов он принял участие в четырех матчах, где также получил одно предупреждение.

Вместе с амстердамским "Аяксом" бельгийский защитник четыре раза выиграл чемпионат Нидерландов (2011-2014) и дважды победил в Кубке Нидерландов (2007, 2010). Выступая за мадридский "Атлетико", он стал чемпионом Испании в 2014 году.

В составе сборной Бельгии Алдервейрелд сыграл в 98 матчах, в которых забил пять мячей, отдал девять голевых передач и получил восемь желтых карточек. Вместе с национальной командой он завоевал бронзовые награды чемпионата мира 2018 года.

После 17 туров "Тоттенхэм" занимает пятое место в чемпионате Англии, набрав 26 очков. Ближайшая игра лондонцев пройдет 22 декабря, на домашней арене они примут "Челси".