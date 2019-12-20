Определены главные тренеры сборных дивизионов на Матче звезд КХЛ

ТАСС, 20 декабря. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила главных тренеров сборных четырех дивизионов, которые примут участие в мастер-шоу и Матче звезд 2020 года в Москве. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Главным тренером дивизиона Боброва стал Алексей Кудашов (СКА), дивизиона Тарасова - Игорь Никитин (ЦСКА), дивизиона Харламова - Дмитрий Квартальнов ("Ак Барс"), дивизиона Чернышева - Боб Хартли ("Авангард").

Всего на мероприятие будет выбрано 40 хоккеистов, последними четырьмя участниками станут лучшие игроки Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Матч звезд КХЛ пройдет в 12-й раз, мероприятие состоится в Москве на "ВТБ-Арене" 19 января, Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз. В полуфиналах встретятся команды дивизионов КХЛ, победители выйдут в финал, проигравшие сыграют в матче за третье место. Продолжительность каждого матча составит 20 минут, после 10 минут команды меняются воротами, в случае ничьей победитель определится в серии буллитов. В первом сезоне КХЛ (2008/09) игра состоялась на Красной площади, а в сезоне-2015/16 - в "ВТБ Ледовом дворце" (нынешнее название - "ЦСКА-Арена"), в прошлом сезоне Матч звезд прошел на "Татнефть-Арене" в Казани.