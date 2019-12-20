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КХЛ

Определены главные тренеры сборных дивизионов на Матче звезд КХЛ

Всего на мероприятие будет выбрано 40 хоккеистов

ТАСС, 20 декабря. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила главных тренеров сборных четырех дивизионов, которые примут участие в мастер-шоу и Матче звезд 2020 года в Москве. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Главным тренером дивизиона Боброва стал Алексей Кудашов (СКА), дивизиона Тарасова - Игорь Никитин (ЦСКА), дивизиона Харламова - Дмитрий Квартальнов ("Ак Барс"), дивизиона Чернышева - Боб Хартли ("Авангард").

Всего на мероприятие будет выбрано 40 хоккеистов, последними четырьмя участниками станут лучшие игроки Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Матч звезд КХЛ пройдет в 12-й раз, мероприятие состоится в Москве на "ВТБ-Арене" 19 января, Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз. В полуфиналах встретятся команды дивизионов КХЛ, победители выйдут в финал, проигравшие сыграют в матче за третье место. Продолжительность каждого матча составит 20 минут, после 10 минут команды меняются воротами, в случае ничьей победитель определится в серии буллитов. В первом сезоне КХЛ (2008/09) игра состоялась на Красной площади, а в сезоне-2015/16 - в "ВТБ Ледовом дворце" (нынешнее название - "ЦСКА-Арена"), в прошлом сезоне Матч звезд прошел на "Татнефть-Арене" в Казани.

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