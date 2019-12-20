Анохин: проведение клубного ЧМ в Москве пойдет на пользу всему пляжному футболу в России

В пятницу стало известно, что Москва в 2020 году примет клубный чемпионат мира, который пройдет с 12 по 16 февраля во дворце спорта "Мегаспорт". Столица России второй год подряд становится местом проведения турнира.

"Я рад, что пляжный футбол популярен в стране, - сказал Анохин. - Пляжный футбол у нас в стране развивается, большой интерес к нему в регионах, и есть определенная программа его развития, в том числе строительство полей и манежей. Мы будем рады, если у нас будет много турниров в стране, коммерческих и не только. Важно, чтобы мы их проводили, и делали это на высоком уровне, у нас пляжный футбол находится на высокой планке, и ее нельзя ни в коем случае принижать".

"Такие турниры идут на пользу нашему пляжному футболу. Прошлый год для наших клубов на международной арене оказался не самым лучшим. А вот сборная хорошо выступила, поэтому клубам нужно стремиться к тому, чтобы выступать достойно и представлять Россию на самом высоком уровне", - заключил собеседник ТАСС.

Участники клубного чемпионата мира станут известны позднее. Формат соревнований останется прежним - восемь команд будут разбиты на две равные группы, по два лучших клуба из каждого квартета по итогам групповой стадии выйдут в полуфинал.