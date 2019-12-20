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Кубок мира по биатлону

Россиянка Миронова стала четвертой в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси

Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф
Светлана Миронова EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Светлана Миронова
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

ТАСС, 20 декабря. Российская биатлонистка Светлана Миронова заняла четвертое место в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят во французском Анси.

Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф, показавшая результат 20 минут 27,0 секунды и допустившая один промах на двух огневых рубежах. Второй стала француженка Жюстин Бреза (отставание - 6,2 секунды; 0 промахов), третьей - представительница Чехии Маркета Давидова (+20,5; 0). Миронова отстала от победительницы на 22,5 секунды, не допустив ни одного промаха.

25-летняя Миронова в текущем сезоне завоевала первую в карьере медаль на этапах Кубка мира, став третьей в спринте на втором этапе в Хохфильцене, в прошлом сезоне она заняла 31-ю строчку в общем зачете.

Соревновательная программа этапа Кубка мира в Анси продолжится женской и мужской гонками преследования, которые пройдут 21 декабря. Третий этап Кубка мира завершится 22 декабря.

Теги
Кубок мира по биатлону
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