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Массовый спорт

Главы спортивных ведомств России и Киргизии подписали план мероприятий на 2020-2021 годы

План мероприятий был подписан в рамках реализации меморандума между Минспортом РФ и Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве Киргизии

ТАСС, 20 декабря. Министр спорта РФ Павел Колобков и директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Киргизии Канат Аманкулов подписали план совместных мероприятий на 2020-2021 годы. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

План мероприятий был подписан в рамках реализации меморандума между Минспортом РФ и Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве Киргизии. Меморандум был подписан 28 марта в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию.

"Наше сотрудничество развивается достаточно активно и эффективно, - сказал Колобков. - Сегодня мы подписали план мероприятий по реализации меморандума, который направлен на взаимодействие по разным направлениям - по линии спортивных обменов, вузов, научных организаций, участия в соревнованиях, реализации подходов к международной политике. В следующем году в Казани пройдут Игры стран СНГ, где команда Киргизии будет представлена в большом количестве. Мы обеспечим хорошие условия проведения и участия, проведем деловую программу, в рамках Игр также состоится Совет стран СНГ".

"Мы поддерживаем инициативу России о проведении Игр стран СНГ. В своем календарном плане и бюджете мы уже заложили участие команды Киргизии. Мы бы также хотели получить опыт России по строительству спортивных сооружений, в области науки, организации работы, развитии национальных видов спорта, координации с олимпийскими комитетами и спортивными федерациями", - отметил Аманкулов.

Также стороны обсудили сотрудничество двух стран в области физической культуры и спорта, проведение года России в Киргизии и года Киргизии в России в 2020 году, а также проведение Игр стран СНГ в 2020 году в Казани.

Первые в истории Игры стран СНГ пройдут с 20 по 27 августа 2020 года в Казани.

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