Отборочный турнир на Олимпиаду-2020 с участием российских гандболисток пройдет в Венгрии

ТАСС, 20 декабря. Отборочный турнир по гандболу на Олимпийские игры 2020 года среди женских команд с участием сборной России пройдет в Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола.

Турнир пройдет с 20 по 22 марта 2020 года, россиянки встретятся с командами Венгрии, Китая и Сербии. В другом отборочном турнире к Играм-2020, который пройдет в Испании, встретятся команды хозяек, Швеции, Сенегала и Аргентины, в Черногории право выступить на Олимпийских играх оспорят сборные хозяек, Румынии, Норвегии и КНДР.

Российские гандболистки заняли третье место на чемпионате мира в Японии и не сумели завоевать лицензию на Олимпийские игры 2020 года. На проведение женского отборочного турнира на Олимпиаду 2020 года претендовала Россия, однако после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин сообщил, что российская сторона отозвала заявку.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ чемпионаты мира и Олимпиады.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. На Олимпийских играх в 2016 году российские гандболистки завоевали золото.