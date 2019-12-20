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Футбол на Украине

Футболист киевского "Динамо" Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил

В настоящий момент выясняются все нюансы и обстоятельства дела
Артем Беседин EPA/ROMAN PILIPEY
Описание
Артем Беседин
© EPA/ROMAN PILIPEY

ТАСС, 20 декабря. Нападающий сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Динамо" получило уведомление о возможном нарушении 23-летним форвардом антидопинговых правил Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В настоящий момент выясняются все нюансы и обстоятельства дела.

Беседин является воспитанником "Динамо". В текущем сезоне он провел 23 матча за клуб в различных турнирах, забил восемь голов и сделал один результативный пас. В его активе 12 матчей и два гола за сборную Украины.

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