Криштиану Роналду не вошел в тройку лучших футболистов года по версии The Guardian

ТАСС, 20 декабря. Британское издание The Guardian опубликовало список лучших 100 футболистов 2019 года. Рейтинг издания приводит "Газета.Ru".

На первой строчке расположился аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который в этом году в шестой раз стал обладателем "Золотого мяча". На втором и третьем месте оказались голландский защитник Вирджил ван Дейк и сенегальский нападающий Садио Мане, выигравшие в составе "Ливерпуля" Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оказался вне тройки лидеров, заняв четвертое место в рейтинге.

В десятку лучших также вошли египтянин Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), француз Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), поляк Роберт Левандовский ("Бавария"), англичанин Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), бразилец Алиссон ("Ливерпуль") и голландец Френки де Йонг ("Барселона"). Футболистов, выступающих в клубах Российской премьер-лиги, а также россиян, играющих за иностранные команды, в сотне лучших не оказалось.

В прошлом году рейтинг The Guardian возглавил хорватский футболист "Реала" Лука Модрич, Криштиану Роналду занял второе место, Месси - третье.