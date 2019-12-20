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Мировой футбол

Криштиану Роналду не вошел в тройку лучших футболистов года по версии The Guardian

Первое место занял Лионель Месси, вторым стал Вирджил ван Дейк, третьим - Садио Мане

ТАСС, 20 декабря. Британское издание The Guardian опубликовало список лучших 100 футболистов 2019 года. Рейтинг издания приводит "Газета.Ru".

На первой строчке расположился аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который в этом году в шестой раз стал обладателем "Золотого мяча". На втором и третьем месте оказались голландский защитник Вирджил ван Дейк и сенегальский нападающий Садио Мане, выигравшие в составе "Ливерпуля" Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оказался вне тройки лидеров, заняв четвертое место в рейтинге.

В десятку лучших также вошли египтянин Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), француз Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), поляк Роберт Левандовский ("Бавария"), англичанин Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), бразилец Алиссон ("Ливерпуль") и голландец Френки де Йонг ("Барселона"). Футболистов, выступающих в клубах Российской премьер-лиги, а также россиян, играющих за иностранные команды, в сотне лучших не оказалось.

В прошлом году рейтинг The Guardian возглавил хорватский футболист "Реала" Лука Модрич, Криштиану Роналду занял второе место, Месси - третье.

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