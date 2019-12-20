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Мировой футбол

УЕФА сделал выговор Турецкой футбольной федерации из-за провокационного поведения игроков

Они отпраздновали гол, приложив руку к виску, имитируя воинское приветствие и таким образом намекая на начало военной операции Турции в Сирии

ТАСС, 20 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес выговор в отношении Турецкой футбольной федерации из-за провокационного поведения игроков национальной команды в матчах против команд Франции и Турции. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

11 октября во время матча против сборной Албании (1:0) игроки турецкой команды отпраздновали победный гол, приложив руку к виску, имитируя воинское приветствие. Как указывает ряд французских СМИ, таким образом они намекали на начало военной операции Турции в Сирии. Так же футболисты праздновали гол в матче против команды Франции (1:1) 14 октября. Помимо выговора, УЕФА наложил штраф на Турецкую футбольную федерацию в размере €50 тыс.

Также УЕФА объявил выговор турецкому клубу "Башакшехир" за аналогичное поведение игроков во время домашнего матча с австрийским "Вольфсбергером" (1:0) на групповой стадии Лиги Европы в октябре.

Сборная Турции по итогам отборочного турнира квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, где сыграет в одной группе с командами Италии, Уэльса и Швейцарии. Чемпионат Европы пройдет в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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