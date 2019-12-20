{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Внеочередные выборы главы Федерации хоккея на траве России пройдут 25 февраля

Также будет выбран новый исполком организации

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Внеочередные выборы президента Федерации хоккея на траве России (ФХТР) состоятся 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ФХТР.

Также на внеочередной конференции ФХТР пройдут выборы нового исполкома организации и избрание членов контрольно-ревизионной комиссии. Решение о выборах нового президента и исполкома ФХТР было принято единогласно.

В настоящий момент пост президентом ФХТР является Николай Александров, он занимает этот пост с ноября 2014 года. В состав исполкома ФХТР входят Ирина Королева, Владимир Кобзев, Юрий Волков, Салават Гайсин и Олег Потапов.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
КХЛ
"Спартак" победил "Сочи" в КХЛ, забросив четыре шайбы в третьем периоде
Встреча завершилась в овертайме, красно-белые победили со счетом 5:4
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС