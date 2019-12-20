Внеочередные выборы главы Федерации хоккея на траве России пройдут 25 февраля

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Внеочередные выборы президента Федерации хоккея на траве России (ФХТР) состоятся 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ФХТР.

Также на внеочередной конференции ФХТР пройдут выборы нового исполкома организации и избрание членов контрольно-ревизионной комиссии. Решение о выборах нового президента и исполкома ФХТР было принято единогласно.

В настоящий момент пост президентом ФХТР является Николай Александров, он занимает этот пост с ноября 2014 года. В состав исполкома ФХТР входят Ирина Королева, Владимир Кобзев, Юрий Волков, Салават Гайсин и Олег Потапов.