"Химки" победили "Жальгирис" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 20 декабря. Российский баскетбольный клуб "Химки" победил литовский "Жальгирис" со счетом 83:74 в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Мытищах в присутствии 4872 зрителей.

Самыми результативными игроками матча стали защитники "Химок" серб Стефан Йович и россиянин Алексей Швед, набравшие по 25 очков. В составе "Жальгириса" наибольшее количество очков набрал тяжелый форвард Джок Лэндейл (24).

В турнирной таблице "Химки" занимают седьмое место, одержав восемь побед и потерпев семь поражений. "Жальгирис" располагается на последнем, 18-м месте (три победы и 12 поражений).

В следующем туре "Химки" 26 декабря на выезде сыграют с французским "Виллёрбаном", а "Жальгирис" днем позднее в гостях встретится с немецкой "Баварией" (Мюнхен).