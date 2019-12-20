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Футбол в России

Умер чемпион СССР по футболу в составе ЦСКА Юрий Пшеничников

Ему было 79 лет
Юрий Пшеничников, 1968 год Вячеслав Ун Да-син/ТАСС
Описание
Юрий Пшеничников, 1968 год
© Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

ТАСС, 20 декабря. Победитель чемпионата СССР по футболу 1970 года в составе московского ЦСКА Юрий Пшеничников скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Подробности смерти Пшеничникова не уточняются.

"Сегодня ушел из жизни чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА, обладатель приза лучшему вратарю 1968 года Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича", - говорится в сообщении.

Пшеничников выступал за ЦСКА с 1968 по 1971 год, также он играл за ташкентский "Пахтакор". В составе сборной СССР Пшеничников провел 19 матчей, включая чемпионат Европы 1968 года, где занял с командой четвертое место.

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