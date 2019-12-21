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НХЛ

Хоккеист "Далласа" Радулов пропустит матч против "Флориды" из-за травмы

Встреча пройдет в ночь на субботу
Александр Радулов AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 21 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Радулов из-за травмы не примет участие в матче регулярного чемпионата против "Флориды". Об этом сообщает пресс-служба команды.

По информации источника, у россиянина травма нижней части тела. Однако повреждение не носит серьезный характер. Нападающий может вернуться в строй уже в следующей игре, которая состоится 23 декабря. В этот день "Даллас" примет дома "Калгари".

В составе Радулова заменит канадец Джастин Даулинг. В предыдущем игре, состоявшейся 20 декабря, россиянин помог команде победить "Тампу" в овертайме со счетом 5:4, забросив одну шайбу и сделав одну передачу. В активе Радулова в текущем сезоне 24 (10 шайб + 14 передач) очка.

"Даллас" занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 36 матчах. Встреча против "Флориды" пройдет в ночь на 21 декабря.

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