Член Зала славы гонок NASCAR Джонсон умер в возрасте 88 лет

ТАСС, 21 декабря. Победитель 50 этапов Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) и член Зала славы организации Джуниор Джонсон скончался в США в возрасте 88 лет. Об этом сообщает пресс-служба NASCAR.

По информации источника, причиной смерти стала продолжительная болезнь. На прошлой неделе Джонсон был госпитализирован.

"Мы потеряли одного из пионеров нашего дела, новатора, человека с невероятным мышлением. Для меня он стал одним из дорогих друзей. Мы будем сильно скучать по Джуниору, но его наследие и память о нем навсегда останутся с нами, сохранятся в сердцах и умах поклонников гонок по всему миру", - сказал исполнительный директор Зала славы NASCAR Уинстон Келли.

Джонсон начал карьеру в 1953 году. Он выиграл 50 гонок, среди которых значится самая популярная в серии Daytona 500 (1960). Джонсон стал одним из первых членов Зала славы NASCAR, который открылся в 2010 году.

В 1966 году он завершил карьеру пилота, став владельцем команды. В новом амплуа бывший гонщик добился шести чемпионских титулов. Пилоты Джонсона выигрывали в высшем дивизионе NASCAR в 1976, 1977, 1978, 1981, 1982 и 1985 годах.