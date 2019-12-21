Трипл-дабл Йокича принес "Денверу" победу над "Миннесотой" в матче НБА

ТАСС, 21 декабря. "Денвер" победил "Миннесоту" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 109:100.

В составе гостей трипл-дабл оформил центровой Никола Йокич. В его активе 22 очка, 10 подборов и 10 передач. Самым результативным игроком матча стал защитник "Денвера" Джамал Мюррей, набравший 28 очков. Йокич сделал 33-й трипл-дабл в карьере и занимает по этому показателю 10-е место в истории НБА.

У гостей самым результативным стал защитник Эндрю Уиггинс. Он набрал 19 очков, добавив к ним три подбора и шесть передач.

"Денвер" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 19 побед и потерпев восемь поражений. "Миннесота" идет 12-й с 10 победами и 17 поражениями. В следующем матче "Денвер" сыграет в гостях с "Лос-Анджелес Лейкерс" 23 декабря. "Миннесота" днем ранее на выезде встретится с "Портлендом".

Практически во всех матчах дня сильнее были хозяева площадки. "Индиана" победила "Сакраменто" (119:105), "Кливленд" одолел "Мемфис" (114:107), "Бостон" обыграл "Детройт" (114:93), "Торонто" взял верх над "Вашингтоном" (122:118), "Майами" победил "Нью-Йорк" (129:114), а "Оклахома" - "Финикс" (126:108). Только "Даллас" смог одержать выездную победу, обыграв "Филадельфию" (117:98).