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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

СК располагает данными о передаче Родченковым WADA альтернативного экземпляра архива

Григорий Родченков Виталий Белоусов/ТАСС
Описание
Григорий Родченков
© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ располагает информацией, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал Всемирному антидопинговому агентству альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"СК России располагает информацией о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с WADA некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории, однако его происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена", - сказала она.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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