Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии по футболу может перейти в ЦСКА

ТАСС, 21 декабря. Нападающий белорусского футбольного клуба "Энергетик - БГУ" Илья Шкурин может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает белорусская газета "Прессбол".

По информации источника, 20-летний футболист может перейти в столичный клуб уже в ближайшее время. Также отмечается, что интерес к футболисту проявляют московские "Спартак" и "Динамо", а также "Ростов" и казанский "Рубин".

"Энергетик - БГУ" в минувшем сезоне чемпионата Белоруссии занял 12-е место, набрав в 30 матчах 33 очка. Шкурин стал лучшим бомбардиром первенства, забив 19 голов, также на его счету 6 результативных передач.