Хабиб Нурмагомедов начнет подготовку к бою с Фергюсоном в Дагестане

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов начнет подготовку к поединку с американцем Тони Фергюсоном в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Хабиб традиционно начнет подготовку в Дагестане. Потом отравится в зал АКА в США", - сказал собеседник агентства.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. В активе россиянина 28 побед и ни одного поражения. На счету Фергюсона 25 побед и три поражения.