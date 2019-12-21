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ММА

Хабиб Нурмагомедов начнет подготовку к бою с Фергюсоном в Дагестане

Поединок пройдет 18 апреля в Нью-Йорке
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов начнет подготовку к поединку с американцем Тони Фергюсоном в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Хабиб традиционно начнет подготовку в Дагестане. Потом отравится в зал АКА в США", - сказал собеседник агентства.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. В активе россиянина 28 побед и ни одного поражения. На счету Фергюсона 25 побед и три поражения.

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