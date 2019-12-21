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Зимние олимпийские виды спорта

Глава Федерации фристайла России назвал исторической победу Демидовой на этапе Кубка мира

Россиянка первой среди соотечественников победила в дисциплине "хафпайп" на этапах Кубка мира
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Победа российской фристайлистки Валерии Демидовой в дисциплине "хафпайп" на этапе Кубка мира в Китае является исторической. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

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В субботу 19-летняя Демидова заняла первое место в хафпайпе на этапе Кубка мира в Китае. В лучшей попытке она показала результат 92,50 балла. Это золото стало первым в истории для представителей России в хафпайпе на этапах Кубка мира. До этого лучшим достижением россиян в хафпайпе были две бронзовые медали Демидовой (в 2017 году на этапе в Китае и в 2019-м - в Новой Зеландии).

"Мы долго шли к этому, у Леры были медали этапов Кубка мира и первенства мира, - сказал Курашов. - Она достигла этого успеха заслуженно, у нее на Играх в Южной Корее было шестое место, это хороший результат. Сегодняшняя медаль - это историческая победа. Над программой Леры работали - улучшали ее, чистили".

"Это закономерная победа, мы очень довольны. Этот результат хорош еще и тем, что пока у нас нет в стране полноценной трассы в этой дисциплине. Надеемся, что она появится в Красноярске", - добавил собеседник агентства.

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Зимние олимпийские виды спорта
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