Газзаев: расследование дела Родченкова доказывает политизированность санкций WADA

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Данные расследования дела бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова доказывают, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта являются политизированными. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.

В субботу СК РФ сообщил, что в ходе расследования были подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством московской лаборатории в 2015-2016 гг. базы данных, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб, с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ. В ведомстве отметили, что полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов. По этой причине версия базы, предоставленной WADA Родченковым, может отличаться от той, что Россия передала агентству на проверку в 2019 году. СК РФ просил WADA отправить на экспертизу образец базы Родченкова, но получил отказ.

"Расследование СК РФ и проведенная им работа по уголовному делу Родченкова расставляет все на свои места. Мы получаем подтверждение того, что решения WADA в отношении России политизированы. Вины российских спортсменов нет, а обвинения их в допинге рассыпаются, поскольку оснований для них просто нет. Ведь эти обвинения стали результатом махинаций Родченкова, который скрывается в США, откуда и идут все эти заказные нападки на российский спорт", - заявил Газзаев.

"Данные СК РФ проливают свет на истину, на которую должны обратить внимание в Спортивном арбитражном суде (CAS). Главное, чтобы доводы российских следователей были приняты в суде в Лозанне, и справедливость в отношении наших чистых спортсменов была восстановлена", - добавил он.

Исполком WADA 9 декабря принял решение лишить российских спортсменов на четыре года возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории страны чемпионаты мира и Олимпиады. Санкциям российский спорт подвергся из-за якобы махинаций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг российских спортсменов с 2012 по 2015 год. WADA на основании сравнения базы лаборатории, переданной российской стороной, с экземпляром архива, предоставленным ранее Родченковым, установило, что искаженная информация скрывает возможные нарушения антидопинговых правил 145 спортсменами. Сохранение идентичности базы данных являлось условием восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре прошлого года.

Дело Родченкова

В представленном в ноябре 2015 года отчете независимой комиссии WADA утверждалось, что в декабре 2014 года в московской антидопинговой лаборатории по указанию Родченкова за три дня до прибытия в Россию проверочной комиссии WADA были уничтожены более 1400 допинг-проб спортсменов. 10 ноября 2015 года Родченков подал в отставку со своего поста и в конце того же года переехал в США. В мае 2016 года американская газета New York Times опубликовала расследование, базировавшееся на сведениях, предоставленных Родченковым. В нем утверждалось, что в России перед зимней Олимпиадой в Сочи якобы была разработана специальная "допинговая программа" с участием нескольких десятков спортсменов.

18 июня 2016 года СК РФ возбудил в отношении Родченкова уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". Вскоре в СК сообщили, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории мог являться "не просто исполнителем, а именно автором и организатором" допинговых схем в российском спорте. 30 ноября 2016 года заместитель председателя СК РФ Илья Лазутов сообщил, что в ходе расследования выявлены факты, подтверждающие, что Родченков "длительное время, извлекая для себя в том числе материальную выгоду, использовал свое служебное положение для склонения спортсменов к употреблению допинга".

В сентябре 2017 года Родченков был заочно арестован. В ноябре того же года в его отношении было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании следствию.