Демидова историческую победу во фристайле посвятила родителям

МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россиянка Валерия Демидова историческую победу в дисциплине "хафпайп" на этапе Кубка мира по фристайлу в Китае посвятила родителям. Об этом она рассказала ТАСС.

В субботу 19-летняя Демидова заняла первое место на этапе Кубка мира в Китае. Это золото стало первым в истории для представителей России в хафпайпе. До этого высшим достижением на Кубке мира были две бронзовые медали Демидовой (в 2017 году на этапе в Китае и в 2019-м - в Новой Зеландии).

"Победу посвящаю родителям, они безумно счастливы, - сказала Демидова по телефону. - Но я сама очень рада, ведь два дня назад я заболела, но все же сумела выйти в финал и повторила свой результат в квалификации".

"Меня поздравили много знакомых и незнакомых людей, видела пару новостей о своем успехе. Потрясающе, что слова с поздравлениями мне пишут совсем незнакомые люди. В Instagram подписчиков тоже прибавилось - человек 30 за пару часов", - отметила она.

Спортсменка отметила, что к победе она шла более трех лет - именно столько прошло времени с момента ее возвращения в сборную после травмы. "Залогом этого успеха стало желание тренироваться и быть лучшей. У нас большая команда, и ориентиром для меня является не уровень девушек, а уровень парней. Смотря на них, я хочу подняться на их уровень", - заметила она.

Демидова считает, что два года, оставшихся до Игр, - небольшой срок, однако она предпочитает не загадывать, как у нее все сложится в Пекине. "Олимпийский пьедестал возможен, но я стараюсь об этом не думать, концентрируюсь на тренировках и соревнованиях, в которых стремлюсь показать то, что умею", - рассказала Демидова.