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Зимние олимпийские виды спорта

На этапе Кубке IBU в Австрии из-за проблем с электричеством отменили смешанную эстафету

Это была заключительная дисциплина этапа, следующий пройдет в январе в Словакии

ТАСС, 21 декабря. Смешанная эстафета этапа Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе отменена из-за проблем с электричеством. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Смешанная эстафета должна была пройти позднее в субботу. На гонку были заявлены россияне Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Кирилл Стрельцов и Саид Каримулла Халили.

Ранее в субботу на этапе в Австрии Анастасия Поршнева и Александр Поварницын заняли второе место в сингл-миксте, победу одержали немецкие спортсмены. Следующий этап Кубка IBU пройдет с 6 по 12 января в Словакии.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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