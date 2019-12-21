На этапе Кубке IBU в Австрии из-за проблем с электричеством отменили смешанную эстафету

ТАСС, 21 декабря. Смешанная эстафета этапа Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе отменена из-за проблем с электричеством. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Смешанная эстафета должна была пройти позднее в субботу. На гонку были заявлены россияне Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Кирилл Стрельцов и Саид Каримулла Халили.

Ранее в субботу на этапе в Австрии Анастасия Поршнева и Александр Поварницын заняли второе место в сингл-миксте, победу одержали немецкие спортсмены. Следующий этап Кубка IBU пройдет с 6 по 12 января в Словакии.