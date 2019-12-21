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Массовый спорт

Министр спорта России Колобков посетил с рабочим визитом Ингушетию

Министр спорта РФ и руководитель региона посетили несколько спортивных объектов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков посетил Ингушетию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Вместе с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым Колобков возложил цветы к Вечному огню на Мемориале памяти и славы Ингушетии. Потом министр спорта РФ и руководитель региона посетили несколько спортивных объектов. Сначала Колобков ознакомился с работой дворца спорта "Магас" имени Берда Евлоева, в котором проходят тренировки и соревнования по художественной гимнастике, вольной борьбе, боксу, смешанным единоборствам, дзюдо, тхэквондо, тайскому боксу, волейболу, баскетболу, мини-футболу, а на прилегающей территории располагаются площадки для занятий теннисом, бадминтоном, мини-футболом с искусственным покрытием.

Затем глава Минспорта России посетил физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, построенным при поддержке Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы" и будет полностью введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Следующим спортивным объектом стал первый в Ингушетии ледовый комплекс "Эрзи", построенный при поддержке Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы". Потом Колобков посетил футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, построенное в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни". Завершилась инспекционная поездка осмотром места строительства стадиона с многопрофильным спортивным комплексом на 15 тысяч мест в Магасе.

После посещения спортивных объектов Колобков и Калиматов провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы развития физической культуры и спорта в Ингушетии. Колобков высоко оценил республиканскую спортивную инфраструктуру и работу региональных властей по вовлечению жителей Ингушетии в занятия физической культурой. "В последнее время стабильно растет количество спортивных сооружений в регионе, а доля занимающихся спортом жителей за четыре года увеличилась на шесть процентов и составляет 21%. Это хороший показатель", - отметил он.

Калиматов сообщил, что поручил ответственным исполнителям подготовить предложения по совершенствованию спортивной инфраструктуры в регионе, и уверил, что все учреждения, деятельность которых направлена на развитие массового спорта, продолжат получать поддержку правительства Ингушетии.

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