Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ во Франции

ТАСС, 21 декабря. Норвежка Тириль Экхофф заняла первое место в гонке преследования на 10 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском Анси.

Спортсменка показала результат 29 минут 41,6 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха. Второе место заняла ее соотечественница Ингрид Тандревольд (отставание - 38,1 секунды; 2 промаха), третьей финишировала швейцарка Лена Хекки (+46,0; 1). Россиянка Лариса Куклина стала 14-й (+2.07,1; 0), Екатерина Юрлова-Перхт - 16-й (+2.11,6; 2), Светлана Миронова - 20-й (+2.22,1; 6).

В общем зачете Кубка мира на первое место вышла Тандревольд, набрав 253 очка и отодвинув на вторую позицию итальянку Доротею Вирер (250), Экхофф, одержавшая третью победу подряд в личных гонках, поднялась на третью строчку (227). Лучшей из россиянок является Миронова, занимающая восьмое место (168), Юрлова-Перхт идет 20-й (107), Куклина - 21-й (103), Кристина Резцова - 40-й (45), Тамара Воронина - 41-й (44).

В зачете гонок преследования лидерство сохраняет Экхофф (120), второй идет Тандревольд (102), третьей - француженка Жюстин Бреза (83). Миронова занимает 11-е место (51), Юрлова-Перхт - 15-е (44), Куклина - 26-е (27), Резцова - 31-е (23), Воронина - 52-е (5).

Этап Кубка мира в Анси завершится в воскресенье двумя гонками с общего старта.