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Бокс

Бывший претендент на титул чемпиона мира боксер Кудряшов выиграл у Пейсара в Красноярске

Российский боксер победил раздельным решением судей
Боксер из Чехии Вацлав Пейсар и российский боксер Дмитрий Кудряшов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Боксер из Чехии Вацлав Пейсар и российский боксер Дмитрий Кудряшов
© Донат Сорокин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Кудряшов выиграл у чеха Вацлава Пейсара. 10-раундовый рейтинговый поединок весовой категории до 90,71 кг, прошедший в Красноярске, завершился победой Кудряшова по очкам с разногласием судей.
Двое судей отдали победу россиянину - 95:94, 97:93, один - чеху - 97:93.

Вопреки ожиданиям и разнице в послужном списке, поединок не стал легкой прогулкой для Кудряшова. Российский боксер проиграл первые два раунда, пропустив значительно больше ударов. Однако в третьем раунде переломил ход поединка и в четвертом отправил соперника в нокдаун коротким боковым ударом навстречу.

В дальнейшем Кудряшов также испытывал проблемы и не владел большим преимуществом. Решение судей отдать победу россиянину выглядело спорным.

Первая победа решением судей

Кудряшов впервые вышел на ринг после поражения от конголезца Илунги Макабу в июне этого года, когда он не сумел завоевать звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и серебряный пояс WBC. В послужном списке 34-летнего россиянина теперь 24 победы (23 нокаутом), 3 поражения, он впервые в карьере выиграл решением судей.

Кудряшов провел четвертый поединок после участия во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Российский боксер в сентябре 2017 года проиграл кубинцу Юниеру Дортикосу нокаутом во втором раунде в четвертьфинале WBSS и поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). После этого россиянин победил уругвайца Маурисио Баррагана техническим нокаутом в шестом раунде и румына Александру Юра техническим нокаутом в первом раунде.

В послужном списке 35-летнего Пейсара - 14 побед (12 нокаутом), 9 поражений. Он в третий раз выступил в России, проиграв все три боя.

Поединок прошел в рамках турнира, главным событием которого станет бой между бывшим чемпионом мира по двум версиям россиянином Денисом Лебедевым и экс-соискателем титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) южноафриканцем Табисо Мчуну.

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Бокс
Российский боксер Кудряшов недоволен выступлением в поединке с Пейсаром
В субботу россиянин победил чеха раздельным решением судей
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