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Бокс

Российский боксер Кудряшов недоволен выступлением в поединке с Пейсаром

В субботу россиянин победил чеха раздельным решением судей

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Кудряшов заявил, что остался недоволен своим выступлением в поединке против чешского боксера Вацлава Пейсара. Об этом он рассказал журналистам.

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В субботу Кудряшов победил Пейсара раздельным решением судей в 10-раундовом рейтинговом поединке. Бой прошел в Красноярске. Двое судей отдали победу россиянину - 95:94, 97:93, один - чеху - 97:93. В четвертом раунде россиянин отправил соперника в нокдаун.

"Немножко после того, как сделал нокдаун, сам не понял, что хотел сделать, - сказал Кудряшов. - Хотел закончить эффектно, но в таких случаях ничего не получается. Тренеры и правильно подсказывали, что нужно работать серийно, но характер - он внутри, от него никуда не деться. Но я победил, сделал нокдаун, прошел всю дистанцию, сделал то, что нужно сейчас, наконец-то я прошел всю дистанцию, силы остались".

"Я недоволен. Можно было эффектнее провести бой. Но раз так вышло, значит, так надо. Это здорово, что я проверил себя", - добавил он.

В послужном списке 34-летнего Кудряшова теперь 24 победы (23 нокаутом), 3 поражения. На счету 35-летнего Пейсара 14 побед (12 нокаутом), 9 поражений.

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Бывший претендент на титул чемпиона мира боксер Кудряшов выиграл у Пейсара в Красноярске
Российский боксер победил раздельным решением судей
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