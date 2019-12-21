"Авангард" обыграл "Салават Юлаев", Войнов набрал 101-е очко в КХЛ

ТАСС, 21 декабря. Омский "Авангард" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Мартынов (13-я минута) и Вячеслав Войнов (50), у проигравших отличился Теему Хартикайнен (31). Войнов, который также отметился результативной передачей, преодолел рубеж в 100 набранных очков в КХЛ, всего на его счету 101 очко (31 гол + 70 результативных передач).

"Авангард" в турнирной таблице Восточной конференции занимает второе место, набрав 54 очка и четыре балла проигрывая лидирующему на Востоке казанскому "Ак Барсу", который в параллельном матче проиграл новосибирской "Сибири" со счетом 0:3. "Салават Юлаев" с 45 очками идет пятым.

В следующем матче "Авангард" 25 декабря примет челябинский "Трактор", "Салават Юлаев" 23 декабря также на своем льду сыграет с "Ак Барсом".

Результаты других матчей игрового дня:

"Адмирал" (Владивосток) - "Динамо" (Минск) - 5:1;

"Куньлунь" (Пекин) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 2:7;

"Трактор" (Челябинск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:1 ОТ;

"Йокерит" (Хельсинки) - "Динамо" (Рига) - 5:3;

"Локомотив" (Ярославль) - "Северсталь" (Череповец) - 3:2.