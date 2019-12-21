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Российский боксер Лебедев заявил, что с большой долей вероятности завершит карьеру

40-летний спортсмен проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну по очкам
Денис Лебедев и Табисо Мчуну Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Денис Лебедев и Табисо Мчуну
© Донат Сорокин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Россиянин Денис Лебедев выразил сомнения в том, что продолжит карьеру профессионального боксера. Об этом он заявил журналистам после боя против южноафриканца Табисо Мчуну, который прошел в Красноярске.

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В субботу 40-летний Лебедев единогласным решением судей проиграл 31-летнему Мчуну и не сумел завоевать серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг.

"Наверное, нет [не продолжу]. Какой смысл? Я должен был выигрывать у Табисо, но не выиграл", - сказал Лебедев.

"Я от своих слов не отказываюсь, действительно, какой смысл - смешить людей, участвовать в боях, как Емельяненко - Кокляев? Я не вижу себя в этом. Есть у меня еще работа, наверное, стоит уделять внимание ей, сбор был такой, жена должна была рожать, ребенка выгнали из кадетского училища, я не сваливаю, но так получилось. Вес подобрал хорошо, не "умирал" от сгонки, психологически хорошо подошел, дочку даже успел забрать из роддома", - отметил Лебедев на пресс-конференции после боя.

Лебедев уже объявлял о завершении карьеры в июле, однако позднее принял решение вернуться на ринг. В последний раз до этого боя он выходил на ринг в ноябре прошлого года и одержал победу над американцем Майком Уилсоном решением судей.

В послужном списке Лебедева теперь 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Он владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году. 

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