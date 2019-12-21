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Бокс

Бывший тренер Лебедева посоветовал боксеру завершить карьеру

В субботу Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну единогласным решением судей, бой прошел в Красноярске

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российскому боксеру Денису Лебедеву нужно завершить карьеру после поражения от южноафриканца Табисо Мчуну. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал бывший тренер российского спортсмена Александр Зимин.

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Ранее в субботу 40-летний Лебедев проиграл Мчуну по очкам в поединке в Красноярске за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Silver.

"Когда ты не выступаешь год, необходимо подбирать других соперников, может даже провести 3-4 боя, - сказал Зимин. - Нужно ли боксировать в 40 лет? Нет, я считаю, с этим надо завязывать. Сердечная мышца уже меняется в этом возрасте".

В послужном списке 40-летнего россиянина теперь 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям WBA с 2012 по 2017 год и IBF в 2016 году.

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