Бывший тренер Лебедева посоветовал боксеру завершить карьеру

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российскому боксеру Денису Лебедеву нужно завершить карьеру после поражения от южноафриканца Табисо Мчуну. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал бывший тренер российского спортсмена Александр Зимин.

Ранее в субботу 40-летний Лебедев проиграл Мчуну по очкам в поединке в Красноярске за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Silver.

"Когда ты не выступаешь год, необходимо подбирать других соперников, может даже провести 3-4 боя, - сказал Зимин. - Нужно ли боксировать в 40 лет? Нет, я считаю, с этим надо завязывать. Сердечная мышца уже меняется в этом возрасте".

В послужном списке 40-летнего россиянина теперь 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям WBA с 2012 по 2017 год и IBF в 2016 году.