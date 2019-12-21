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Бокс

Менеджер: боксер Лебедев все доказал на протяжении карьеры

40-летний россиянин проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в 12-раундовом поединке в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Денис Лебедев в бою с южноафриканцем Табисо Мчуну сделал все что мог, он все доказал на протяжении своей карьеры. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

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В субботу в Красноярске 40-летний Лебедев уступил Мчуну в 12-раундовом поединке единогласным решением судей и не смог завоевать серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг.

"Конечно, хочется честно сказать, что возраст - это не радость. Он сделал все, что мог, я это вижу, но хочется, чтобы он уже наслаждался своей семьей и жизнью. Все, что он должен был доказать, он доказал", - сказал Корнилов.

Лебедев объявил о завершении карьеры в июле, однако позднее принял решение вернуться на ринг. "Это его решение [продолжить карьеру], но, если честно, еще до этого боя я советовал ему - да и на самом деле мы вместе, вроде бы, пришли к решению, что нужно уже идти к концу карьеры. Но обстоятельства бывают разные, все же у него большая семья и много-много ответственности. Я понимаю, для чего он вышел сегодня", - добавил менеджер боксера.

В послужном списке Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

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