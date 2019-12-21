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Бокс

Боксер Лебедев оценил на тройку свое выступление в бою с Мчуну

Россиянин недоволен своим выступлением в поединке, прошедшем в Красноярске
Денис Лебедев Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Денис Лебедев
© Донат Сорокин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Денис Лебедев оценил на тройку свое выступление в бою с южноафриканцем Табисо Мчуну. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

В субботу 40-летний Лебедев единогласным решением судей проиграл 31-летнему Мчуну и не сумел завоевать серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг. Поединок прошел в Красноярске.

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"Если по пятибалльной системе - [оценю свое выступление] на три, - сказал Лебедев. - Не знаю, с самого начала, если откровенно, на сборах на спаррингах не получалось, в конце начало получаться, и ребята [спарринг-партнеры] у меня там хорошие были. Я бы не сказал, что Табисо был быстрее их. Даже в раздевалке разминался уверенно, заряд был только на победу, но что-то щелкнуло, зажало, одно и тоже не получается - сделай что-нибудь другое, но опять то же самое, не получилось ничего".

Лебедев оценил своего соперника: "Табисо ничем не удивил, он был таким, каким и во всех боях. Быстрым, подвижным, уходил много".

В послужном списке Лебедева теперь 32 победы (23 нокаутом) и три поражения. Он владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

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